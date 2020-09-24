Зажечь «Новую звезду»: за кулисами конкурса

В Казани стартовал второй этап телевизионного вокального конкурса «Яна Йолдыз/Новая звезда» с участием молодых исполнителей, поющих на татарском языке. В ходе заочного тура в адрес оргкомитета конкурса поступило более 300 заявок, из которых было отобрано 50. 23 и 24 сентября выступление молодых артистов оценивает экспертное жюри. А в период со 2 октября по 11 декабря в эфире телеканала ТМТВ зрители смогут увидеть участников конкурса, прошедших очный тур, в реалити-шоу. За кулисами очного тура конкурса побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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