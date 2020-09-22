Впереди — полуфинал: как казанская регбийная «Стрела» готовится к встрече с «Красным Яром»

16:00, 22.09.2020 20
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня регбийный клуб «Стрела» провел на стадионе «Тулпар» открытую тренировку. Команде предстоит полуфинальная встреча Кубка России с красноярским «Красным Яром». Матч пройдет в Казани 26 сентября.


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