Новые депутаты и тайные выборы мэра: первое заседание Казгордумы четвертого созыва

По итогам выборов, которые прошли с 11 по 13 сентября, в Казгордуму четвертого созыва избрано 50 депутатов. Казанское местное отделение «Единой России» по единому избирательному округу получило 18 мандатов, 4 мандата получила «КПРФ», «Справедливая Россия» - 3 мандата. По одномандатным избирательным округам «Единая Россия» получила 16 мандатов, 5 кандидатов – из числа самовыдвиженцев. По одному мандату получили «Коммунисты России», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия роста». Об этом стало известно сегодня на первой сессии Казгордумы четвертого созыва. Также сегодня Ильсур Метшин был избран мэром столицы Татарстана. Во время заседания был объявлен перерыв, во время которого депутаты Казгордумы приняли участие в тайном голосовании. Поддержали кандидатуру 44 депутата, против проголосовали 4 депутата. После этого состоялась церемония вступления в должность вновь избранного мэра города.