«Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!»: как Казань празднует завершение выборов

19:59, 13.09.2020 30
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru

На территории стадиона «Ак Барс Арена» третий день голосования завершила грандиозная праздничная программа. Здесь работали различные тематические площадки, а также прошел концерт, хедлайнерами которого стали звезды российской и татарской эстрады. Право бесплатного посещения этих мероприятий дает фирменный браслет «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!».


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