Выборы-2020 в Татарстане. 12 сентября, второй день голосования

Сегодня в Татарстане прошел второй день голосования на выборах президента, муниципальных депутатов (в том числе Казгордумы), допвыборы депутатов Госсовета Татарстана в Нижнекамском и Елабужском избирательных округах. На избирательные участки пришли многие руководители министерств и ведомств республики, артисты и спортсмены. Активно работали мобильные избирательные участки. Подробности - в фоторепортаже корреспондентов "Реального времени".

