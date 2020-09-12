Выборы-2020 в Татарстане. 12 сентября, второй день голосования

21:00, 12.09.2020 Сюжет:  Выборы в Татарстане - 2020 44
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Сегодня в Татарстане прошел второй день голосования на выборах президента, муниципальных депутатов (в том числе Казгордумы), допвыборы депутатов Госсовета Татарстана в Нижнекамском и Елабужском избирательных округах. На избирательные участки пришли многие руководители министерств и ведомств республики, артисты и спортсмены. Активно работали мобильные избирательные участки. Подробности - в фоторепортаже корреспондентов "Реального времени".


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