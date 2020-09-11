«Зенит-Казань» начинает сезон: напутствие президента, традмиционные тюбетейки и «двойное» командное фото

20:00, 11.09.2020 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня президент казанского «Зенита» Рафкат Кантюков напутствовал команду на успешное выступление в новом сезоне и вручил новичкам «Зенита» традиционные тюбетейки. Первый матч чемпионата России «Зенит-Казань» проведет 26 сентября.


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