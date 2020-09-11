Выборы-2020 в Татарстане. 11 сентября, первый день голосования

Сегодня в Татарстане стартовали выборы президента, муниципальных депутатов (в том числе Казгордумы), допвыборы депутатов Госсовета Татарстана в Нижнекамском и Елабужском избирательных округах. Как проходит голосование, которое продлится 3 дня — с 11 по 13 сентября, — в фоторепортаже корреспондентов «Реального времени».
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