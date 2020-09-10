«Олимпийский урок», олимпийские квест и квиз, мастер-классы: «Олимпийский патруль» в Нижнекамске

Сегодня, 10 сентября, под эгидой ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Олимпийского комитета России (ОКР) в Нижнекамске на футбольном стадионе «Нефтехимик» состоялось торжественное открытие спортивно-образовательного проекта «Олимпийский патруль». В нем приняли участие прославленные спортсмены: двукратные призеры Олимпийских игр по водному поло, депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров и Марат Закиров, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова, чемпион мира по боксу Глеб Бакши. Нижнекамск стал первым городом после пандемии, в который прибыл «Олимпийский патруль». Сегодня юные спортсмены — воспитанники спортивных школ, пообщались и узнали много нового на мастер–классах, в ходе олимпийских уроков, квестов и квизов. Неслучайно проект «Олимпийский патруль» прошел на спортивных площадках «Нижнекамскнефтехима», поскольку предприятие по праву считается самым спортивным в отрасли.



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