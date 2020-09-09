Живопись, керамика и металл: к 125-летию Казанской художественной школы в «Хазинэ» открылась выставка

23:06, 09.09.2020 30
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

В честь 125-летия со дня основания Казанской художественной школы в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ открылась выставка произведений из собрания ГМИИ РТ и работ студентов и преподавателей КХУ им. Н. Фешина из методического фонда училища.


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