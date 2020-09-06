10 фото недели: мозаика культур, национальностей и костюмов

Первая неделя сентября в Татарстане богата на памятные и праздничные дни: День знаний, День садовода, День национального костюма. Даты эти объединяют единые для всего общества цель и смысл: забота о родной земле, о ее будущем и в то же время бережное отношение к своим истокам, к национальной культуре и языку. Этому же были посвящены мероприятия недели, на которых фотокорреспонденты «Реального времени» запечатлели людей, живущих в Татарстане, таких разных и таких близких.

1—2. Открытие полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию».

3—5. Фестиваль «Бакча-2020» в Агропромышленном парке.

6—10. Республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур».