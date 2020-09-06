10 фото недели: мозаика культур, национальностей и костюмов

00:00, 06.09.2020 10
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов

Первая неделя сентября в Татарстане богата на памятные и праздничные дни: День знаний, День садовода, День национального костюма. Даты эти объединяют единые для всего общества цель и смысл: забота о родной земле, о ее будущем и в то же время бережное отношение к своим истокам, к национальной культуре и языку. Этому же были посвящены мероприятия недели, на которых фотокорреспонденты «Реального времени» запечатлели людей, живущих в Татарстане, таких разных и таких близких.

  • 1—2. Открытие полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию».
  • 3—5. Фестиваль «Бакча-2020» в Агропромышленном парке.
  • 6—10. Республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур».

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