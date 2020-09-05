Как «Мозаика культур» переехала с Кремлевской набережной в Старо-Татарскую слободу

Сегодня в Старо-Татарской слободе прошел VI Республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур», приуроченный ко Дню национального костюма. На территории двора дома купца Муллина была организована выставка изделий народных промыслов и ремесел мастеров Татарстана и соседних регионов Поволжья, а на улице Каюма Насыри работала ярмарка «Этномаркет». На малой сцене прошло дефиле от модельеров в этно-стиле, а на главной выступили исполнители из Татарстана и соседних регионов. Хедлайнерами концерта стали заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина и московская фолк-группа «Репа».