Выборы — 2020: татарстанские блогеры станут мобильными наблюдателями

13:00, 04.09.2020 Сюжет:  Выборы в Татарстане - 2020 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня председатель Общественной палаты республики Зиля Валеева встретилась с блогерами из Татарстана, которые станут мобильными наблюдателями на выборах Президента РТ и депутатов местных советов.


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