Сегодня или завтра? Выставка модного художника в казанской Галерее современного искусства

18:00, 03.09.2020 26
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

В Галерее современного искусства открылась выставка российского художника Дмитрия Шорина «Сегодня — прошлое завтра». Его картины выставлялись на аукционах Sotheby's и Phillips de Pury. Выставка - совместный проект Госмузея изобразительных искусств Татарстана с московской галереей «ФайнАрт». На вернисаже побывали корреспонденты «Реального времени».


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