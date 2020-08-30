10 фото недели: открытия и премьеры в преддверии Дня республики

00:00, 30.08.2020 10
1/10
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Илья Репин
  • tatarstan.ru
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Илья Репин

Сегодня Татарстан отмечает День республики, главная тема которого в этом году - 100-летие ТАССР. Традиционно подарком жителям республики к празднику становятся новые объекты инфраструктуры. Не стал исключением и юбилейный год. Основные открытия недели - в фотоподборке «Реального времени».

  • 1 - 2. Открытие первой очереди распределительного центра компании Wildberries на территории промышленной площадки «Зеленодольск».
  • 3. Новый футбольный манеж «Максат» на ул. Мавлютова в Казани.
  • 4. Открытие бронзового бюста первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.
  • 5 - 6. Открытие оптово-распределительного центра «Елабуга» компании «X5 Ритейл Груп».
  • 7. Открытие памятника народному поэту Башкирской АССР Мустаю Кариму.
  • 8 - 9. Открытие нового участка Большого Казанского кольца — Магистрали 100-летия ТАССР.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи