10 фото недели: открытия и премьеры в преддверии Дня республики

Сегодня Татарстан отмечает День республики, главная тема которого в этом году - 100-летие ТАССР. Традиционно подарком жителям республики к празднику становятся новые объекты инфраструктуры. Не стал исключением и юбилейный год. Основные открытия недели - в фотоподборке «Реального времени».

1 - 2. Открытие первой очереди распределительного центра компании Wildberries на территории промышленной площадки «Зеленодольск».

3. Новый футбольный манеж «Максат» на ул. Мавлютова в Казани.

4. Открытие бронзового бюста первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

5 - 6. Открытие оптово-распределительного центра «Елабуга» компании «X5 Ритейл Груп».

7. Открытие памятника народному поэту Башкирской АССР Мустаю Кариму.

8 - 9. Открытие нового участка Большого Казанского кольца — Магистрали 100-летия ТАССР.