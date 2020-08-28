Работники ТАИФ-НК поддержали экологический субботник, организованный в Нижнекамске в преддверии Дня республики

Сегодня в Нижнекамске состоялся массовый общегородской субботник. На санитарную очистку города дружным коллективом вышли работники ТАИФ-НК. По традиции они наводили порядок вдоль дороги по улице Лесной. В течение нескольких часов сотрудники нефтеперерабатывающей компании собрали десятки мешков с мусором, опавшими листьями и сухостоем. Мусор погрузили в специальную технику и вывезли на полигон.
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