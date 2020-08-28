КВЗ — 80: как казанские вертолетчики отметили юбилей

14:00, 28.08.2020 45
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на Казанском вертолетном заводе прошли торжества в честь 80-летия со дня образования КВЗ. В них приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга России Дмитрий Лысогорский, гендиректор АО «Вертолеты России» Андрей Богинский, мэр Казани Ильсур Метшин, управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров, руководители министерств и ведомств республики, представители крупных авиастроительных предприятий страны. Торжественное мероприятие прошло на площадке цеха окончательной сборки.


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