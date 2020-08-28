«Строим хоспис вместе»: в Казани появится новый стационар для тяжелобольных

12:40, 28.08.2020 19
1/19
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня вблизи торгового центра «Порт» в Казани глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и основатель регионального общественного фонда помощи детям, больным лейкемией, им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов заложили символический камень в строительство нового хосписа.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи