Выборы — 2020: бюллетени для голосования отправились по Татарстану

Сегодня ПИК «Идел-Пресс» передал ЦИК Татарстана отпечатанный тираж бюллетеней для голосования на выборах 11, 12 и 13 сентября. 2 937 257 бюллетеней, заготовленных для голосования на выборах Президента Татарстана, переданы под охрану вооруженным сотрудникам РОСИНКАСа и сотрудникам ФГУП «Главный центр специальной связи».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым