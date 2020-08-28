Выборы — 2020: бюллетени для голосования отправились по Татарстану

11:45, 28.08.2020 22
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня ПИК «Идел-Пресс» передал ЦИК Татарстана отпечатанный тираж бюллетеней для голосования на выборах 11, 12 и 13 сентября. 2 937 257 бюллетеней, заготовленных для голосования на выборах Президента Татарстана, переданы под охрану вооруженным сотрудникам РОСИНКАСа и сотрудникам ФГУП «Главный центр специальной связи».


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