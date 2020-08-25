Экскурсия на избирательный участок: СИЗы — всем, а сувениры — только новичкам

Сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев провел для казанских журналистов экскурсию по избирательному участку, расположенному в здании культурного центра «Московский». Он показал и рассказал, как будет организовано голосование 11, 12 и 13 сентября. В эти дни в республике пройдут выборы президента Татарстана и муниципальных депутатов, а также довыборы в Госдуму РФ и Госсовет РТ.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым