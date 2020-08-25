В компании с Яшиным, Бердыевым и Месси: каким будет новый футбольный манеж в Казани

Сегодня казанским журналистам продемонстрировали новый футбольный манеж «Максат» на ул. Мавлютова. Строительство спортобъекта, который возводится в столице Татарстана по инициативе Рустама Минниханова к празднованию 100-летия ТАССР, началось в декабре прошлого года и теперь подходит к концу.
Фасад манежа украшают портреты выдающихся футболистов — Николая Сентябрева, Льва Яшина, Галимзяна Хусаинова, Виктора Колотова, Вагиза Хидиятуллина, Курбана Бердыева, Гекдениза Карадениза, Лионеля Месси.
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