В компании с Яшиным, Бердыевым и Месси: каким будет новый футбольный манеж в Казани

12:30, 25.08.2020 25
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня казанским журналистам продемонстрировали новый футбольный манеж «Максат» на ул. Мавлютова. Строительство спортобъекта, который возводится в столице Татарстана по инициативе Рустама Минниханова к празднованию 100-летия ТАССР, началось в декабре прошлого года и теперь подходит к концу.

Фасад манежа украшают портреты выдающихся футболистов — Николая Сентябрева, Льва Яшина, Галимзяна Хусаинова, Виктора Колотова, Вагиза Хидиятуллина, Курбана Бердыева, Гекдениза Карадениза, Лионеля Месси.


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