E-commerce, «КАМАЗы» для «Почты России» и ArtSpace: как Рустам Минниханов Иннополис посещал

17:01, 24.08.2020 29
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов в рамках визита в Иннополис встретился с представителями индустрии электронной коммерции, принял участие в церемонии передачи «Почте России» 15 новых автомобилей «КАМАЗ», и посетил новый культурный центр ArtSpace. В мероприятии поучаствовал генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.


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