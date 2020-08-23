Ралли-кросс на «Высокой горе»: «суперавтомашины» и редкие зрители

16:41, 23.08.2020 37
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани стартовал новый сезон российских соревнований по ралли-кроссу. Первый этап чемпионата России по этому виду автомобильных гонок проходит на автодроме «Высокая гора». В программе также ралли-кросс «Супер1600» и «Национальный»; этап Кубка России, ралли-кросс «Суперавто» и «Д2Н»; этап Первенства России, ралли-кросс «Д2-Юниор». За гонщиками наблюдал фотокорреспондент "Реального времени". 


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