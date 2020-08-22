Молодежь «Нижнекамскнефтехима» приняла участие в туристическом слете

Туристический слет «Нижнекамскнефтехим» посвятил 75-летию Победы в Великой Отечественной войны и 100-летию образования ТАССР. Спортивное мероприятие состоялось на базе отдыха «Дубравушка». За победу боролись 26 команд, состоящих исключительно из молодых сотрудников компании. Нефтехимики показывали навыки пешеходного туризма: устанавливали палатку, преодолевали болото по жердям, водную переправу, готовили походное блюдо и проявляли творческие способности.
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