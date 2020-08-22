Молодежь «Нижнекамскнефтехима» приняла участие в туристическом слете

14:36, 22.08.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 34
1/34
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков

Туристический слет «Нижнекамскнефтехим» посвятил 75-летию Победы в Великой Отечественной войны и 100-летию образования ТАССР. Спортивное мероприятие состоялось на базе отдыха «Дубравушка». За победу боролись 26 команд, состоящих исключительно из молодых сотрудников компании. Нефтехимики показывали навыки пешеходного туризма: устанавливали палатку, преодолевали болото по жердям, водную переправу, готовили походное блюдо и проявляли творческие способности.

Партнерский материал


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи