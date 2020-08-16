Пляжный волейбол в «непляжную» погоду: в Казани завершился этап чемпионата России

17:07, 16.08.2020 31
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани завершился этап чемпионата России по пляжному волейболу. Среди мужчин «золото» досталось паре Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, среди женщин — Евгении Уколовой и Екатерине Бирловой. Соревнования проходили с 13 августа на площадках комплекса пляжных видов спорта. За победу в турнире боролись спортсмены из Казани, Екатеринбурга, Уфы, Ульяновска, Тольятти и Азнакаево. Всего были заявлены 12 мужских и семь женских команд.


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