«Кинохроника подполья»: как прошел День памяти Виктора Цоя в казанском Музее соцбыта

Сегодня в казанском Музее соцбыта прошел день памяти Виктора Цоя. Накануне 30-й годовщины смерти музыканта здесь собрались любители его творчества и открылась выставка «Кинохроника подполья», на которой представлены фотографии, журналы, книги, кассеты, диски и значки 80-90-х годов. Специально для экспозиции в Казани фотографии из личного архива предоставил друг Виктора Цоя – известный режиссер Рашид Нугманов. На них запечатлены фрагменты съемок фильма «Игла», где Виктор Цой сыграл главную роль.
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