Радость, свет и оптимизм — на кончике кисти: в ГСИ открылась выставка Гайши Рахманкуловой

Сегодня в Галерее современного искусства открылась выставка произведений Гайши Рахманкуловой «Радость на кончике кисти». Гайша Рахманкулова (1913—1991) — живописец, график, заслуженный деятель искусства ТАССР, народный художник Татарской АССР. Первая татарская женщина-художник, ставшая членом Союза художников ТАССР в 1942-м и первой представительницей Татарской АССР на всесоюзных выставках акварели в Москве.
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