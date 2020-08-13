Радость, свет и оптимизм — на кончике кисти: в ГСИ открылась выставка Гайши Рахманкуловой

17:00, 13.08.2020 26
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в Галерее современного искусства открылась выставка произведений Гайши Рахманкуловой «Радость на кончике кисти». Гайша Рахманкулова (1913—1991) — живописец, график, заслуженный деятель искусства ТАССР, народный художник Татарской АССР. Первая татарская женщина-художник, ставшая членом Союза художников ТАССР в 1942-м и первой представительницей Татарской АССР на всесоюзных выставках акварели в Москве.


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