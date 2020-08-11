Выборы в Татарстане — 2020: как делили эфирное время

Сегодня в КЦ «Московский» распределили бесплатное эфирное время на каналах региональных государственных организаций между кандидатами, зарегистрированными по трем избирательным кампаниям. Кандидаты принимают участие в выборах президента Татарстана, в дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28 и в дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Елабужскому одномандатному избирательному округу №37.
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