10 фото недели: такие разные лица

Новые общественные пространства, завершившиеся судебные процессы, непростые обсуждения актуальных проблем… Такой была прошедшая неделя, такова, собственно, вся наша жизнь. Героями сегодняшней фотоподборки «Реального времени» стали участники событий минувших семи дней.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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