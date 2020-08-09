10 фото недели: такие разные лица

00:00, 09.08.2020 10
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Илья Репин
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Новые общественные пространства, завершившиеся судебные процессы, непростые обсуждения актуальных проблем… Такой была прошедшая неделя, такова, собственно, вся наша жизнь. Героями сегодняшней фотоподборки «Реального времени» стали участники событий минувших семи дней.

  1. На открытии историко-культурного комплекса имени купца Бурганутдина Муллина.
  2. Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова на презентации нового здания Национальной библиотеки РТ.
  3. На оглашении приговора по делу об аферах в КХТИ.
  4. В госпитале для пациентов с коронавирусом в травмацентре РКБ.
  5. Ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов на коллегии Минздрава РТ.
  6. Председатель комитета по социальной политике Госсовета РТ  Светлана Захарова на коллегии Минздрава РТ.
  7. Главный тренер регбийного клуба «Стрелы» Джей Пи Нил на матче чемпионата России с «Металлургом».
  8. Новый директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова на презентации нового здания библиотеки.
  9. Экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов на  оглашении приговора по делу об аферах в вузе.
  10. На открытии историко-культурного комплекса имени купца Бурганутдина Муллина.

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