Разлив мазута и спасение пострадавшего: на Казанской ТЭЦ-3 отработали действия персонала при ЧС

16:34, 05.08.2020 Сюжет:  АО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 16
Слесарь после обнаружения утечки мазута направляется к щиту управления, чтобы доложить начальнику смены топливного цеха об аварийной ситуацииНачальник смены топливного цеха обеспечил вызов к месту аварии спецмашины с пожарными 76 ПСЧ ФГБУ «5 ОФПС ГПС по РТ (договорной)»На территории цеха разворачивается штаб по руководству локализацией и ликвидацией разлива нефтепродуктов. Там будут фиксировать показания, полученные по рации от нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) Казанской ТЭЦ-3Отряд 76 ПСЧ ФГБУ «5 ОФПС ГПС по РТ (договорной)» приступает к боевому развертыванию пожарно-технических средствПервым к опасной зоне выдвигается отделение нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) Казанской ТЭЦ-3Спасатели НАСФ огораживают территорию и настраивают баллоны с кислородомСпасатели НАСФ осматривают место аварии, находят пострадавшего работника топливного цеха Казанской ТЭЦ-3, эвакуируют его из опасной зоныПострадавшего передают на санитарный пост. Задача санитаров — оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и передать его бригаде скорой помощиПрибытие спасателей профессионального аварийно-спасательного формирования ООО «Регионспас» (ПАСФ)Прибывшие спасатели профессионального аварийно-спасательного формирования ООО «Регионспас» (ПАСФ) совместно с НАСФ обходят территорию обвалования мазутного резервуара станцииПо рации они передают в штаб информацию о площади разлива мазутаПожарные ПСЧ-76 приступают к пенной атаке места разлива нефтепродуктовЧтобы избежать возгорания мазута, пожарные ПСЧ-76 покрывают зону разлива пенойСпасатели ПАСФ «Регионспас» разворачивают емкость для сбора разлитого мазутаСпасатели ПАСФ «Регионспас» осуществляют сбор нефтепродуктов в специальные емкости для отправки в место хранения нефтешламаНачальник топливного цеха докладывает председателю КЧСПБ об окончании работ по локализации и ликвидации нефтеразлива и о проведенных учениях
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  • Слесарь после обнаружения утечки мазута направляется к щиту управления, чтобы доложить начальнику смены топливного цеха об аварийной ситуации
    Ринат Назметдинов
  • Начальник смены топливного цеха обеспечил вызов к месту аварии спецмашины с пожарными 76 ПСЧ ФГБУ «5 ОФПС ГПС по РТ (договорной)»
    Ринат Назметдинов
  • На территории цеха разворачивается штаб по руководству локализацией и ликвидацией разлива нефтепродуктов. Там будут фиксировать показания, полученные по рации от нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) Казанской ТЭЦ-3
    Ринат Назметдинов
  • Отряд 76 ПСЧ ФГБУ «5 ОФПС ГПС по РТ (договорной)» приступает к боевому развертыванию пожарно-технических средств
    Ринат Назметдинов
  • Первым к опасной зоне выдвигается отделение нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) Казанской ТЭЦ-3
    Ринат Назметдинов
  • Спасатели НАСФ огораживают территорию и настраивают баллоны с кислородом
    Ринат Назметдинов
  • Спасатели НАСФ осматривают место аварии, находят пострадавшего работника топливного цеха Казанской ТЭЦ-3, эвакуируют его из опасной зоны
    Ринат Назметдинов
  • Пострадавшего передают на санитарный пост. Задача санитаров — оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и передать его бригаде скорой помощи
    Ринат Назметдинов
  • Прибытие спасателей профессионального аварийно-спасательного формирования ООО «Регионспас» (ПАСФ)
    Ринат Назметдинов
  • Прибывшие спасатели профессионального аварийно-спасательного формирования ООО «Регионспас» (ПАСФ) совместно с НАСФ обходят территорию обвалования мазутного резервуара станции
    Ринат Назметдинов
  • По рации они передают в штаб информацию о площади разлива мазута
    Ринат Назметдинов
  • Пожарные ПСЧ-76 приступают к пенной атаке места разлива нефтепродуктов
    Ринат Назметдинов
  • Чтобы избежать возгорания мазута, пожарные ПСЧ-76 покрывают зону разлива пеной
    Ринат Назметдинов
  • Спасатели ПАСФ «Регионспас» разворачивают емкость для сбора разлитого мазута
    Ринат Назметдинов
  • Спасатели ПАСФ «Регионспас» осуществляют сбор нефтепродуктов в специальные емкости для отправки в место хранения нефтешлама
    Ринат Назметдинов
  • Начальник топливного цеха докладывает председателю КЧСПБ об окончании работ по локализации и ликвидации нефтеразлива и о проведенных учениях
    Ринат Назметдинов

Персонал филиала энергокомпании «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3» — принял участие в учениях в рамках отработки «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов». По сценарию, на территории станции произошла утечка мазута, из-за чего пострадал сотрудник ТЭЦ. Цель учений — оценить готовность персонала станции, нештатных спасательных формирований к взаимодействию с профессиональными аварийно-спасательными формированиями при локализации и ликвидации ЧС в случае аварии на резервуарах нефтепродуктов.

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