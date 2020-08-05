Разлив мазута и спасение пострадавшего: на Казанской ТЭЦ-3 отработали действия персонала при ЧС

Персонал филиала энергокомпании «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3» — принял участие в учениях в рамках отработки «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов». По сценарию, на территории станции произошла утечка мазута, из-за чего пострадал сотрудник ТЭЦ. Цель учений — оценить готовность персонала станции, нештатных спасательных формирований к взаимодействию с профессиональными аварийно-спасательными формированиями при локализации и ликвидации ЧС в случае аварии на резервуарах нефтепродуктов.

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