Кино под открытым небом и велопробег: НКНХ отметил выпуск первой продукции

22:34, 30.07.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 28
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  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков

Сегодня нефтехимики приняли участие в масштабном велопробеге, организованном молодежным активом ПАО «Нижнекамскнефтехим» в честь 53-годовщины со дня выпуска первой продукции. Акция началась с фотоквеста, во время которого участники посетили достопримечательности Нижнекамска. Продолжилось мероприятие в парке нефтехимиков, где победителям велоквеста вручили призы. Завершился велопробег на учебно-тренировочной базе «Алмаш» просмотром фильма о Великой Отечественной войне под открытым небом.

Партнерский материал


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