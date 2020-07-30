Кино под открытым небом и велопробег: НКНХ отметил выпуск первой продукции

Сегодня нефтехимики приняли участие в масштабном велопробеге, организованном молодежным активом ПАО «Нижнекамскнефтехим» в честь 53-годовщины со дня выпуска первой продукции. Акция началась с фотоквеста, во время которого участники посетили достопримечательности Нижнекамска. Продолжилось мероприятие в парке нефтехимиков, где победителям велоквеста вручили призы. Завершился велопробег на учебно-тренировочной базе «Алмаш» просмотром фильма о Великой Отечественной войне под открытым небом.

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