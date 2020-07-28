Достояние республики: в Казанском Кремле вручили госнаграды России и Татарстана

13:47, 28.07.2020 29
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил государственные награды России и Татарстана выдающимся жителям республики. Торжественное мероприятие прошло в Казанском Кремле. Наград удостоились 36 человек — инженеры, артисты, художники, строители, химики и представители других профессий. Например, звание «Заслуженный строитель РТ» получила бывший начальник планово-договорного отдела Казанского филиала федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» Клара Махпирова.


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