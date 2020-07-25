Командный дух и спортивная подготовка: НКНХ выявил «Патриотов Нефтехима»

16:20, 25.07.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 33
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  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов
  • Наиль Рахимов

Сегодня на учебно-тренировочной базе «Алмаш» среди работников «Нижнекамскнефтехима» прошла военно-патриотическая, спортивная игра «Патриоты Нефтехима». Соревнования приурочили к выпуску первой продукции предприятия. В мероприятии приняли участие более 150 человек.

Стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты, перенос раненого бойца, ориентирование на местности, пейнтбольное сражение — все эти испытания ожидали участников соревнования.

Партнерский материал


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