Командный дух и спортивная подготовка: НКНХ выявил «Патриотов Нефтехима»

Сегодня на учебно-тренировочной базе «Алмаш» среди работников «Нижнекамскнефтехима» прошла военно-патриотическая, спортивная игра «Патриоты Нефтехима». Соревнования приурочили к выпуску первой продукции предприятия. В мероприятии приняли участие более 150 человек.
Стрельба
из пневматической винтовки, метание
гранаты, перенос раненого бойца,
ориентирование на местности, пейнтбольное
сражение — все эти испытания ожидали
участников соревнования.
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