Командный дух и спортивная подготовка: НКНХ выявил «Патриотов Нефтехима»

Сегодня на учебно-тренировочной базе «Алмаш» среди работников «Нижнекамскнефтехима» прошла военно-патриотическая, спортивная игра «Патриоты Нефтехима». Соревнования приурочили к выпуску первой продукции предприятия. В мероприятии приняли участие более 150 человек.

Стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты, перенос раненого бойца, ориентирование на местности, пейнтбольное сражение — все эти испытания ожидали участников соревнования.



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