На плэнере в Фуксовском саду: художники, «Со-творение» полотен и министры культуры

Министр культуры РТ Ирада Аюпова и ее коллега из Республики Коми Сергей Емельянов встретились сегодня с художниками, которые принимают участие во Всероссийском плэнере-симпозиуме «Со-творение». Встреча прошла в Фуксовском саду.

Во всероссийском плэнере участвуют более 30 художников из Татарстана и Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга, Самары и Уфы, Чебоксар и Владивостока, Череповца и Кемерово. Результатом мероприятия станет «со-творение» около 60 картин, изображающих знаковые места Татарстана.