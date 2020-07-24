На плэнере в Фуксовском саду: художники, «Со-творение» полотен и министры культуры

Министр культуры РТ Ирада Аюпова и ее коллега из Республики Коми Сергей Емельянов встретились сегодня с художниками, которые принимают участие во Всероссийском плэнере-симпозиуме «Со-творение». Встреча прошла в Фуксовском саду.
Во всероссийском плэнере участвуют более 30 художников из Татарстана и Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга, Самары и Уфы, Чебоксар и Владивостока, Череповца и Кемерово. Результатом мероприятия станет «со-творение» около 60 картин, изображающих знаковые места Татарстана.
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