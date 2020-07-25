Взвод, курс на акваторию: как стать военным водолазом

14 октября 2020 года исполняется 40 лет со дня образования Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. А чуть раньше — в августе, свое 15-летие отметит взвод катеров казанского специального моторизированного полка Росгвардии. Только с начала 2020 года военнослужащие взвода катеров прошли более 7 тыс. километров по Волге и Каме, водолазы совершили 169 спусков под воду, и в общей сложности проработали на глубине более 157 часов, обследовав при этом порядка 16,5 тыс. кв. метров поверхностей. О том, как работает служба, в канун Дня Военно-морского флота России рассказали и показали журналистам.