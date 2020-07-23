«Совершенно другие условия для людей»: как Игорь Комаров по Горкинско-Ометьевскому лесу гулял

19:32, 23.07.2020 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Татарстане вновь побывал полномочных представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Вместе с президентом республики Рустамом Миннихановым они провели несколько встреч, осмотрели важные для столицы Татарстана объекты. В завершении рабочего дня Наталия Фишман-Бекмамбетова провела гостей и по тропинкам и тротуарам Горкинско-Ометьевского леса и рассказала о проектах благоустройства территорий, в том числе в Казани и Альметьевске. 


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