«Совершенно другие условия для людей»: как Игорь Комаров по Горкинско-Ометьевскому лесу гулял

Сегодня в Татарстане вновь побывал полномочных представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Вместе с президентом республики Рустамом Миннихановым они провели несколько встреч, осмотрели важные для столицы Татарстана объекты. В завершении рабочего дня Наталия Фишман-Бекмамбетова провела гостей и по тропинкам и тротуарам Горкинско-Ометьевского леса и рассказала о проектах благоустройства территорий, в том числе в Казани и Альметьевске.