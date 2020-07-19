10 фото недели: когда музы не молчат

00:00, 19.07.2020 10
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

На минувшей неделе корреспонденты «Реального времени» убедились, что в Татарстане за время карантина вырос спрос на лицензии для покупки оружия. Но, пожалуй, не меньше, чем «стволы», наших земляков интересуют ежедневные заботы — к примеру, «каким будет наш двор», и вечные вопросы: далекая и близкая история и культура страны.

  • 1, 2. Сбор труппы театра им. Г. Камала.
  • 3, 4. Экзамен на получение оружия в подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.
  • 5—7. Обсуждение реконструкции двора по ул. Комарова.
  • 8. На выставке работ художника Николая Буранова «Слышу голос Насретдина среди улиц Бухары».
  • 9. Встреча автопробега «От общей Победы — к общему миру».
  • 10. Выставка «Олимпиада-80 — сорок лет» в казанском Музее соцбыта.

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