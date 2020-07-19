10 фото недели: когда музы не молчат

На минувшей неделе корреспонденты «Реального времени» убедились, что в Татарстане за время карантина вырос спрос на лицензии для покупки оружия. Но, пожалуй, не меньше, чем «стволы», наших земляков интересуют ежедневные заботы — к примеру, «каким будет наш двор», и вечные вопросы: далекая и близкая история и культура страны.
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