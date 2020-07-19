10 фото недели: когда музы не молчат

На минувшей неделе корреспонденты «Реального времени» убедились, что в Татарстане за время карантина вырос спрос на лицензии для покупки оружия. Но, пожалуй, не меньше, чем «стволы», наших земляков интересуют ежедневные заботы — к примеру, «каким будет наш двор», и вечные вопросы: далекая и близкая история и культура страны.

1, 2. Сбор труппы театра им. Г. Камала.

3, 4. Экзамен на получение оружия в подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

5—7. Обсуждение реконструкции двора по ул. Комарова.

8. На выставке работ художника Николая Буранова «Слышу голос Насретдина среди улиц Бухары».

9. Встреча автопробега «От общей Победы — к общему миру».

10. Выставка «Олимпиада-80 — сорок лет» в казанском Музее соцбыта.