«Среди улиц Бухары»: восточные мотивы Николая Буранова

20:13, 15.07.2020 39
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В Национальной галерее «Хазинэ» открылась выставка работ питерского художника Николая Буранова «Слышу голос Насретдина среди улиц Бухары». Она посвящена 100-летию со дня рождения живописца и охватывает период его творчества в 70-е годы прошлого века. Основная часть казанской экспозиции — работы, написанные художником во время поездок в Узбекистан. Открытие выставки - в фоторепортаже "Реального времени".


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