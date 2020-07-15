«Руки прочь от турецкой демократии»: как в генконсульстве отметили День национального единства

13:42, 15.07.2020 23
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Сегодня в генеральном консульстве Турции в Казани отметили День демократии и национального единства страны. На территории генконсульства открылась фотовыставка, посвященная 15 июля - дню, в который в 2016 году была совершена попытка государственного переворота в Турции, спланированного террористической организацией Фетхуллаха Гюлена. 


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