«Руки прочь от турецкой демократии»: как в генконсульстве отметили День национального единства

Сегодня в генеральном консульстве Турции в Казани отметили День демократии и национального единства страны. На территории генконсульства открылась фотовыставка, посвященная 15 июля - дню, в который в 2016 году была совершена попытка государственного переворота в Турции, спланированного террористической организацией Фетхуллаха Гюлена.