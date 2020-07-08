«Древняя Казань», «татавангард», кожаная мозаика и золотное шитье: в музее Мазитова открылась «Золотая летопись столетия»

14:51, 08.07.2020 29
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

В начале июля без громких речей и официальной церемонии в музее Амира Мазитова открылась выставка «Золотая летопись столетия». Экспозиция, посвященная 100-летию образования ТАССР, собрала работы ведущих художников Татарстана от Баки Урманче до наших современников.


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