Сабантуй-2020: молодежная онлайн-вечеринка в «Татарской усадьбе»

00:00, 04.07.2020 43
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

В рамках онлайн-сабантуя в «Татарской усадьбе» прошла молодежная онлайн-вечеринка— с приятной живой музыкой на свежем воздухе, молодыми исполнителями и встречами с интересными собеседниками. Зрители смотрели фестиваль на страницах «Официальный Татарстан», nashtatarstan, VK, OK, YouTube.


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