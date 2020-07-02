Речное или Алексеевское? Репортаж со съемочной площадки Сергея Батаева

18:00, 02.07.2020 45
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Режиссер Сергей Батаев снимает в Алексеевском районе короткометражный фильм под рабочим названием «Бойцовская рыбка из села Речное», тема которого — вечный вопрос отцов и детей. Сегодня казанских журналистов пригласили на съемочную площадку.

Сергей Батаев — уроженец поселка Алексеевское. В 2011 году он окончил Казанское театральное училище по специальности «актер драмы». В 2015 — ГИТИС, а двумя годами позже — Академию кинематографического и театрального искусства под руководством Никиты Михалкова. С 2018 года служит в труппе Московского государственного театра киноактера.


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