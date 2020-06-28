10 фото недели: первый блин не комом

Многие события заканчивающейся недели характеризуются словом «впервые». Впервые парад Победы прошел не 9 мая, а 24 июня, что ничуть не умалило его значимости и торжественности. Впервые после карантина казанский «Рубин» сыграл на домашней арене. Увы, проиграл, но лиха беда начало. Экстрим-парк «Урам» — крупнейший в России — впервые допустил на свои площадки роллеров, скейтеров и велосипедистов. Что ждет нас в следующие семь дней? Увидим через неделю.
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