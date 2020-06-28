10 фото недели: первый блин не комом

00:00, 28.06.2020 10
На параде ПобедыНа параде ПобедыНа параде Победы
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  • На параде Победы
    Максим Платонов
  • На параде Победы
    Максим Платонов
  • На параде Победы
    Максим Платонов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Илья Репин
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Многие события заканчивающейся недели характеризуются словом «впервые». Впервые парад Победы прошел не 9 мая, а 24 июня, что ничуть не умалило его значимости и торжественности. Впервые после карантина казанский «Рубин» сыграл на домашней арене. Увы, проиграл, но лиха беда начало. Экстрим-парк «Урам» — крупнейший в России — впервые допустил на свои площадки роллеров, скейтеров и велосипедистов. Что ждет нас в следующие семь дней? Увидим через неделю.

  • 1—3. На параде Победы.
  • 4, 5. Эстафета КНИТУ-КАИ, посвященная 75-летию Победы.
  • 6. Разработка новой продукции на АО «Радиоприбор».
  • 7, 8. Тест-драйв в экстрим-парке «Урам».
  • 9, 10. На матче «Рубин» — «Локомотив».

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