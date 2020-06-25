Один день — три соцобъекта «Нижнекамскнефтехима»

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось официальное открытие одного из лучших в Поволжье стрелковых тиров. Реконструкция здания, построенного 40 лет назад, началась в 2019-м по инициативе генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова. Новый комплекс выполнен в соответствии с требованиями ГОСТа, СНиПа, а также нормативных актов РФ по организации стрелкового тира. Работают залы для практической стрельбы из лука, арбалета, пневматического и интерактивного оружия. Свои двери также открыл музей истории Великой Отечественной войны «Нижнекамскнефтехима». Большая часть представленных экспонатов — подлинные уникальные находки, найденные бойцами поискового отряда «Нефтехимик» во время поисковых экспедиций В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Нижнекамскнефтехим» сделал подарок и Совету ветеранов войны и труда компании. Организация переехала в новое помещение. Здание капитально ремонтировали, закупили новую мебель и оргтехнику.
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