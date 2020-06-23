30 тысяч «полосатых» тестов: как работает диагностика на антитела к COVID-19 от КФУ

Сегодня казанских журналистов пригласили в пресс-тур в Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины. Директор центра профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов показал, как идет подготовка к производству тест-полосок для выявления антител к коронавирусу, и рассказал, что планируется выпускать до 30 тысяч тестов в месяц. Тест-системы КФУ смогут определять антитела как раннего (IgM), так и позднего иммунного ответа (IgG).