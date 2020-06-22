На заводе ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» начался монтаж колонны весом 640 тонн

ПАО «Нижнекамскнефтехим» начало сборку первого крупногабаритного оборудования на новом заводе ЭП-600. Специализированная подрядная организация Mammoet приступила к монтажу колонны первичного фракционирования. Поднимают ее при помощи специального крана грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн. Высота колонны — 78 метров, диаметр — 8 метров, вес — 640 тонн. В монтажных работах задействовано около 20 человек.
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