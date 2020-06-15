33 богатыря и их железные кони: сотрудники МЧС получили новую спецтехнику

15:00, 15.06.2020 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на площадке перед Центром семьи «Казан» президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от пожарных и специальных автомобилей личному составу Главного управления МЧС России по РТ и МЧС РТ. Спасатели получили 33 единицы спецтехники, в том числе - 12 капитально отремонтированных пожарных автомобилей.


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