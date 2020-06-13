10 фото недели: от Святой Троицы до Дня России

Минувшая неделя принесла нам очередную порцию «коронавирусных» послаблений. Конечно, маски и перчатки — все еще обязательные элементы нашего гардероба, но уже можно пойти в храм и ощутить причастность к Богу вместе с другими верующими. Можно восхититься VR-технологиями, хотя и помогающими в дистанционном обучении сейчас, но пришедшими к нам все-таки еще из допандемийной жизни. И просто погулять по улицам города и увидеть забавные сюжеты, как увидели и зафиксировали их наши фотокорреспонденты. Например, разноцветных лошадок, охраняющих въезд во внутренний дворик.
Лесники на этой неделе обзавелись новой техникой, а деловая активность усилилась настолько, что пришлось ее притормаживать на железнодорожных переездах. Ну а недельным финалом стал День России. Для гурманов подарком к празднику стали вновь открывшиеся летние ресторанные террасы, для патриотов — возможность найти свое место на карте страны, и для всех нас — Тукай, улыбающийся со стены дома на улице Татарстан.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым