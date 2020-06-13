10 фото недели: от Святой Троицы до Дня России

00:00, 13.06.2020 10
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  • Илья Репин
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Ринат Назметдинов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Минувшая неделя принесла нам очередную порцию «коронавирусных» послаблений. Конечно, маски и перчатки — все еще обязательные элементы нашего гардероба, но уже можно пойти в храм и ощутить причастность к Богу вместе с другими верующими. Можно восхититься VR-технологиями, хотя и помогающими в дистанционном обучении сейчас, но пришедшими к нам все-таки еще из допандемийной жизни. И просто погулять по улицам города и увидеть забавные сюжеты, как увидели и зафиксировали их наши фотокорреспонденты. Например, разноцветных лошадок, охраняющих въезд во внутренний дворик.

Лесники на этой неделе обзавелись новой техникой, а деловая активность усилилась настолько, что пришлось ее притормаживать на железнодорожных переездах. Ну а недельным финалом стал День России. Для гурманов подарком к празднику стали вновь открывшиеся летние ресторанные террасы, для патриотов — возможность найти свое место на карте страны, и для всех нас — Тукай, улыбающийся со стены дома на улице Татарстан.

  • 1. На ул. Малой Красной;
  • 2, 3. В Духосошественском храме Казани на службе в день Святой Троицы;
  • 4. Вручение новой лесокультурной техники сотрудникам Минлесхоза Татарстана;
  • 5. Акция «Остановись на переезде»;
  • 6. VR-тур в будущее с Казанским университетом;
  • 7. Открытие летних веранд и террас в кафе и ресторанах Казани;
  • 8, 9. Пресс-wall с изображением карты России;
  • 10. Граффити-портрет Габдуллы Тукая, Казань, ул. Татарстан, 64.

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