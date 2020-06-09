Новая техника для лесников Татарстана

13:34, 09.06.2020 19
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня руководителям подведомственных учреждений Минлесхоза РТ вручили сертификаты на лесокультурную технику: лесопосадочные агрегаты, культиваторы, плуги. Новую технику получили Аксубаевский, Алькеевский, Билярский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Ислейтарский, Лаишевский, Нижнекамский, Нурлатский, Пригородный, Сабинский и Лубянский лесхозы.


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