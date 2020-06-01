В День защиты детей Банк «Аверс» подарил ДРКБ медицинское оборудование и книги для маленьких пациентов

Сегодня сотрудники Банка «Аверс» поздравили маленьких пациентов ДРКБ с Днем защиты детей и подарили Детской республиканской клинической больнице пульсоксиметры для контроля уровня кислорода в крови при коронавирусной инфекции у детей, а также более 100 детских художественных книг для детей.
Банк
«Аверс» сотрудничает с ДРКБ с 2016 года.
За это время, помимо денежных средств
на озеленение территории клиники, Банком
«Аверс» были пожертвованы компьютерная
техника для лаборатории и пурифайеры
для онкогематологического отделения.
Кроме этого, сотрудники банка ежегодно дарят детям новогодние подарки, развивающие игры.
ООО
Банк «Аверс». Лицензия Банка России №
415 от 09.06.2014 г.
Партнерский материал
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым