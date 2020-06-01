В День защиты детей Банк «Аверс» подарил ДРКБ медицинское оборудование и книги для маленьких пациентов

14:58, 01.06.2020 Сюжет:  ООО Банк «Аверс» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 14
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня сотрудники Банка «Аверс» поздравили маленьких пациентов ДРКБ с Днем защиты детей и подарили Детской республиканской клинической больнице пульсоксиметры для контроля уровня кислорода в крови при коронавирусной инфекции у детей, а также более 100 детских художественных книг для детей.

Банк «Аверс» сотрудничает с ДРКБ с 2016 года. За это время, помимо денежных средств на озеленение территории клиники, Банком «Аверс» были пожертвованы компьютерная техника для лаборатории и пурифайеры для онкогематологического отделения.  Кроме этого, сотрудники банка ежегодно дарят детям новогодние подарки, развивающие игры. 

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г.

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