В День защиты детей Банк «Аверс» подарил ДРКБ медицинское оборудование и книги для маленьких пациентов

Сегодня сотрудники Банка «Аверс» поздравили маленьких пациентов ДРКБ с Днем защиты детей и подарили Детской республиканской клинической больнице пульсоксиметры для контроля уровня кислорода в крови при коронавирусной инфекции у детей, а также более 100 детских художественных книг для детей.

Банк «Аверс» сотрудничает с ДРКБ с 2016 года. За это время, помимо денежных средств на озеленение территории клиники, Банком «Аверс» были пожертвованы компьютерная техника для лаборатории и пурифайеры для онкогематологического отделения. Кроме этого, сотрудники банка ежегодно дарят детям новогодние подарки, развивающие игры.



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