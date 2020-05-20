Сотрудники «Казаньоргсинтеза» во время работы соблюдают профилактические меры

14:35, 20.05.2020 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 14
1/14

ПАО "Казаньоргсинтез" завершило режим нерабочих дней. Большинство сотрудников вышли на основные рабочие места, но при этом на предприятии соблюдаются все профилактические меры: носят перчатки и защитные маски. По возможности придерживаются социальной дистанции на производстве.

Фото ПАО "Казаньоргсинтез"


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи